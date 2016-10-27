Наївним донеччанам з Москви передали побажання: всього доброго і хорошого настрою

У Москві днями відбулася презентація книги «Донецько-Криворізька республіка: розстріляна мрія» відомого донецького політолога Володимира Корнілова – одного з ідеологів донецького сепаратизму і створення ДНР. Про це у своєму блозі повідомив український журналіст Денис казанський, передає replyua.net.
«Цю книгу Корнілов видав ще за кілька років до війни в Україні, але тоді її у нас майже ніхто не читав, крім друзів і соратників самого Корнілова. Наприклад, його товариш, відомий донецький журналіст Євген Ясенів в 2011 році писав, що навіть в Донецьку книга виявилася нікому не цікава. «Місто, назва якого вплетена в заголовок республіки, абсолютно індиферентно до першої книги про історію ДКР. Навіть скажімо точніше: Донецьку ця книга абсолютно по барабану», – писав Ясенів 5 років тому. І ось сьогодні, на тлі сприятливої кон'юнктури останніх років, Корнілов знову вирішив підняти з небуття своє дітище. Подивився я на фотографії з Москви, а там всі донецькі фанати ДНР. Ніхто з тих, хто придумував донецький сепаратизм, сіяв ці ідеї, обґрунтовував в масах необхідність повстання і війни проти України, не живе в придуманій ним казковій республіці», – розповів Казанський.
За його словами, книга Корнілова називається «розстріляна мрія», тільки до цієї своєї мрії він боїться підійти на відстань гарматного пострілу. Живе Корнілов в Нідерландах, тусується в Москві, але щось в Донецьку його зовсім не видно. Мабуть, розуміє, що мрія його смердить і брудниться чимось коричневим.
«Кайф. Донецьку – снаряди. Корнілову – бабло. Продовжуйте там помирати, а Вова про вас ще потім якось героїчну книжечку напише і похвалиться перед москвичами. Приголомшливо. Через таких людей, як Корнілов тисячі донеччан, хто не поділяв їх переконань і поглядів, тепер втратили можливість жити в Донецьку. Здавалося б, Корнілов, Мармазов, Чаленко та інші ідеологи ДНР домоглися бажаного – змусили виїхати всіх, хто їм не подобався. Але самі вони чомусь в Донецьку жити не хочуть. Хоча, здавалося б, тепер – це столиця...», – зазначив блогер.
Підбурювачі і провокатори підпалили регіон, бігали зі своїми книжечками і статейками, розповідаючи, як буде круто без України, сіяли ненависть і регіональну ворожнечу. А як спалахнуло – всі поїхали тусуватися в Москву. Там устриці і вина, і бабло від кураторів, а за безкоштовною крупою нехай злидарі в чергах штовхаються. Ніхто з творців ДНР не хоче жити в ДНР. Всіх верне від того, що вийшло. Ніхто не ворог своїм дітям. Ніхто не віддасть їх вчитися в сучасний донецький ВНЗ заради нікому не потрібного листка під назвою «диплом ДНР», який хіба що можна використати в мортирі, наголошує Денис Казанський.
На його переконання, навіть ті, хто сьогодні залишилися в окупованих Росією Донецькій і Луганській областях і заробляють на ЛНР і ДНР, відправляють своїх дітей в «прокляту Америку», з якою нібито воюють. Як приклад, Денис Казанський наводить тих же дітей самопроголошеного «мера» Стаханова Сергія Жевлакова. Що вже говорити про «інтелігенції». «Уявляю, як всі ці людечки на своїх московських тусовках сміються над нещасними донецькими лохами, яких розвели. Давайте там, воюйте з хунтою, всього доброго і хорошого настрою», – резюмував блогер.
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