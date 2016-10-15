Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ

Державний французький телеканал France24 випустив сюжет про участь Росії у війні на Донбасі. Сюжет на англійській мові, тому зрозуміти про що він, не складно, тим більше, що багато хто говорить російською, а переклад йде субтитрами. Всі речі в сюжеті називаються своїми іменами. По факту це визнання російської окупації. На Заході говорять про це все відвертіше. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Денис Казанський, передає replyua.net.
«Західним журналістам, які мають можливість працювати і знімати в ДНР і ЛНР, вдається робити хороші матеріали. Звичайно, приховати від них участь Росії в цій війні неможливо, тому що вуха Москви стирчать буквально звідусіль. Російської присутності не приховують навіть самі бойовики», – зазначив Денис Казанський.
Блогер пропонує порівняти французький репортаж з тим лайном, яким годують українців нібито «незалежні журналісти» з України типу Руслана Коцаби або «17 каналу», яким бойовики дозволяють приїжджати до Донецька та Луганська, і які звідти рапортують, що «не бачили там російських військових» . Виявляється, якщо уважно придивитися, то можна зняти і нові російські «Урали» на вулицях, і російську зброю, і техніку, і форму. А вже, якщо поговорити з місцевими, то і зовсім всі питання відпадуть, резюмував Денис Казанський.
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