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Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ

Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
Державний французький телеканал France24 випустив сюжет про участь Росії у війні на Донбасі. Сюжет на англійській мові, тому зрозуміти про що він, не складно, тим більше, що багато хто говорить російською, а переклад йде субтитрами. Всі речі в сюжеті називаються своїми іменами. По факту це визнання російської окупації. На Заході говорять про це все відвертіше. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Денис Казанський, передає replyua.net.

«Західним журналістам, які мають можливість працювати і знімати в ДНР і ЛНР, вдається робити хороші матеріали. Звичайно, приховати від них участь Росії в цій війні неможливо, тому що вуха Москви стирчать буквально звідусіль. Російської присутності не приховують навіть самі бойовики», – зазначив Денис Казанський.

Блогер пропонує порівняти французький репортаж з тим лайном, яким годують українців нібито «незалежні журналісти» з України типу Руслана Коцаби або «17 каналу», яким бойовики дозволяють приїжджати до Донецька та Луганська, і які звідти рапортують, що «не бачили там російських військових» . Виявляється, якщо уважно придивитися, то можна зняти і нові російські «Урали» на вулицях, і російську зброю, і техніку, і форму. А вже, якщо поговорити з місцевими, то і зовсім всі питання відпадуть, резюмував Денис Казанський.


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14 окт 2016
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Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких


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