валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь Стрелков у себя на странице в Facebook. Российский МИД заявил, что Москва выступает за скорейшее интегрирование Донбасса в Украину. Об этом в Facebook пишет блогер и журналист Денис Казанский, передает replyua.net.

«А неплохо так Россия кинула Донбасс. Сначала раскачали регион пропагандой, потом прислали боевиков Гиркина, которые начали войну, потом накачали регион техникой и оружием. Подожгли костер, плеснули в него масла и два года радостно наблюдали, как он полыхает. Смаковали трупы, проклинали кровожадную хунту. А теперь, оказывается, что два года кровопролития, невинных смертей были ради того, чтобы Донбасс остался Украиной. Война была не за идею, а за то, чтобы президент России Владимир Путин потешил свое самолюбие. Сепаратисты, ополченцы, российские солдаты гибли во имя ничего. Просто чтобы кто-то в России нажился на поставках оружия в Донбасс», – прокомментировал Денис Казанский.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
25023

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,


Свежие новости

Збірна України з волейболу прорвалася у фінал чемпіонату Європи-2017

Обшук у затриманого судді Дніпра дав свої результати

Египет предлагает украинцам очень дешевые туры на Новый год

Блогер оприлюднив інструкцію, яка сьогодні роздана всім опозиціонерам в Раді

На початку листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати арку

Журналіст: Юля програла патріотів

Поляки полностью поддержали украинцев

Порошенко подякував Букіккіо за підтримку в реформі судоустрою

В ноябре жители Симферополя будут жить без электричества

Представник Клінтон заявив, що до зламу його пошти причетна РФ

Ведущий довел до истерики американцев рассказами об урагане Мэттью

Сьогодні в Грузії проходять вибори до ВР

Як українці у Варшаві "привітали" Путіна з днем народження

На Полтавщине скандал из-за «львовской» свалки мусора

Блогер о решении ВР продлить Мораторий на продажу земли: ублюдочно совковое решение популистов

Рабинович: Путин ликвидирует Януковича, лишь бы не сдавать его Киеву

Україна просить допомогу в ООН щодо розмінування територій Донбасу

Павло Правий: Путін чекав до пізнього вечора, а Порошенко так і не привітав президента РФ з днем народження

На рынке б/у авто резко возросли продажи

На Львовщине начала работу мощная ветроэлектростанция

 Новости за день