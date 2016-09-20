Блогер объяснил, почему нужно платить за газ по-новому

Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook высказал уверенность в том, что на протяжении всего периода независимости Украина вместо того, чтобы поддерживать свою промышленность, поддерживала Россию, покупая у «Газпрома» газ, тем самым направляя миллиарды долларов в развитие российской газовой отрасли. Сейчас же пришло время подымать свое производство и вкладывать деньги в запущенную газовую отрасль Украины. Многие украинцы этого не понимаю, цитирует Казанского replyua.net.
«В последнее время тема роста тарифов на газ стала одной из главных в стране. Резкое повышение цен на газ вызвало вполне объяснимую реакцию населения, которое не понимает, почему должно платить по таким высоким тарифам. А в правительстве не смогли внятно донести это до граждан», – считает Казанский.
По его словам, к сожалению, в предыдущие годы наша газовая отрасль была практически разрушена низкими тарифами на газ собственной добычи. Каждый год мы платили за газ «Газпрому» от 9 до 14 млрд долларов, в то время, как наша отечественная отрасль получала копейки.
В результате Россия регулярно закупает новое буровое оборудование и проводит модернизацию своей отрасли, в том числе за наш счет. А на наших буровых вышках до сих пор стоит советский ржавый хлам, который вообще чудом работает. Вместо того, чтобы поддерживать свою промышленность мы все последние годы поддерживали Россию. Достаточно просто сравнить то, как выглядит сегодня добыча газа в РФ и у нас, чтобы понять масштабы этой катастрофы, резюмировал блогер.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter