Казанский: Украинцы должны контролировать и знать о каждом шорохе в России

Известный украинский блогер Денис Казанский считает, что нельзя спускать на тормозах все, что происходит в России, в том числе и выборы, обьясняя это тем, что мол, это другая страна, нам они не братья, плевать, что у них творится. Казанский подчеркивает, что это неправильная позиция. Сколько бы мы не делали вид, что происходящие в России процессы нас не касаются, на самом деле это не так. Потому что Россия оказывает большое влияние на нашу жизнь, на нашу страну и будет оказывать его столько времени, сколько будет существовать на карте мира, цитирует блогера replyua.net.
«От связи с Россией, увы, никуда не деться, хотя бы просто потому, что Россия – наш географический сосед, от которого не получиться переехать. И этот сосед слишком агрессивен, чтобы просто его игнорировать», – написал блогер в Facebook.
Денис Казанский высказал уверенность в том, что Украине давно нужен какой-то серьезный центр или институт, который мог бы адекватно исследовать и анализировать экономическую и социально-политическую ситуацию не только в РФ, но и на всем постсоветском пространстве. А то у нас есть только «институт стран СНГ», полностью зависимый от России, который занимался не аналитикой, а подрывной деятельностью в Украине.
«Для сравнения, посмотрите сколько организаций в соседней Польше изучают ситуацию в Украине и Беларуси. И это только самые крупные, которые на слуху, наверняка и другие есть: PISM, OSW, Fundacja Sobieskiego, Kolegium Europy Wschodniej, Fundacja Batorego, Instytut Wschodni Adama Mickiewicza. Людям почему-то не по-барабану, что происходит у их соседей. А у нас нет ни одного адекватного исследовательского центра, который бы изучал ситуацию в стане нашего открытого врага, поставившего своей целью уничтожение Украины как государства», – резюмировал Денис Казанский.
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