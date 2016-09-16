Блогер з Донецька у відеоблозі звернувся до регіоналів, які захопили владу на Донбасі під брендом ДНР



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«Смішить, що сьогодні ці люди звинувачують Україну в тому, що вона 20 років руйнувала і гнобила Донбас. Тільки при цьому не згадують про те, що самі вони до війни і були Україною і визначали її політику», – зазначає Казанський.



За його словами, феєричний приклад подібної спритності – це колишній лакей Ріната Ахметова Грановський, який тепер є «міністром ДНР». Довгі роки Грановський працював в керівництві донецької партійної організації Партії регіонів, і Янукович з Ахметовим і Азаровим були для нього міцними господарниками. А зараз Грановський ходить на Оплот ТВ і розповідає, що Ахметов – негідник, нічого не вкладав в промисловість Донбасу, а тільки по-хижацькому її експлуатував і знищував. Правда, до 2014 року Грановський нічого подібного не говорив, тому що сам працював за гроші Ахметова. Але зате тепер немає більшого ворога для олігарха, ніж його колишня обслуга.



«Люди, які раніше душили Донбас під брендом Партії регіонів тепер роблять те ж саме під брендом ДНР. Тільки ще більш по-варварськи. Цікаво, чи зрозуміють це коли-небудь в Луганську і Донецьку?», – апелює Казанський до глядачів.



Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , відомий український блогер і журналіст Денис Казанський , який довгий час жив і працював в Донецьку, записав відеоблог, присвячений людям з Партії регіонів, які, переконаний Казанський, винні в тому, що зараз відбувається в Донецькій та Луганській областях.«Смішить, що сьогодні ці люди звинувачують Україну в тому, що вона 20 років руйнувала і гнобила Донбас. Тільки при цьому не згадують про те, що самі вони до війни і були Україною і визначали її політику», – зазначає Казанський.За його словами, феєричний приклад подібної спритності – це колишній лакей Ріната Ахметова Грановський, який тепер є «міністром ДНР». Довгі роки Грановський працював в керівництві донецької партійної організації Партії регіонів, і Янукович з Ахметовим і Азаровим були для нього міцними господарниками. А зараз Грановський ходить на Оплот ТВ і розповідає, що Ахметов – негідник, нічого не вкладав в промисловість Донбасу, а тільки по-хижацькому її експлуатував і знищував. Правда, до 2014 року Грановський нічого подібного не говорив, тому що сам працював за гроші Ахметова. Але зате тепер немає більшого ворога для олігарха, ніж його колишня обслуга.«Люди, які раніше душили Донбас під брендом Партії регіонів тепер роблять те ж саме під брендом ДНР. Тільки ще більш по-варварськи. Цікаво, чи зрозуміють це коли-небудь в Луганську і Донецьку?», – апелює Казанський до глядачів.