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Майкл Щур задорого продает свои шутки, получая почти 58 тысяч грн зарплаты и почти 173 тысяч грн премии за тяжкий труд

Майкл Щур задорого продает свои шутки, получая почти 58 тысяч грн зарплаты и почти 173 тысяч грн премии за тяжкий труд
8 ноября Наблюдательный совет НСТУ решил выплатить членам правления НСТУ премии в размере трех должностных окладов, то есть 172 800 гривен. Премии получили Роман Винтон (телевизионный псевдоним Майкл Щур), Николай Чернотицкий, Родион Никоненко, Юрий Макаров, Инна Гребенюк, Александра Кольцова. Председатель правления НСТУ Зураб Аласания также получил премию в размере трех должностных окладов, в его случае это 230 400 гривен. Об этом сообщает replyua.net.

Как пишет в своем блоге украинский блогер Богдан Карпенко, интересно было бы узнать, что Майкл Щур за свою медийную деятельность еще и в НСТУ премию в 172 000 гривен получил. Занимаешься тем, что под юмор манипуляциями набрасываешься на власть во время агрессии РФ – получаешь премию в НСТУ 172800 грн при зарплате 57600 грн.

Богдан Карпенко отмечает, занимаешься опровержением фейков и манипуляций – получаешь звание «бот Банковой», травлю в свою сторону от «ботофермы» запоребрика, угрозы от «зрадофилов», и кучу рассказов о том, что тебя финансируют в БПП. «Действительно, когда-то можно будет написать целую книгу о том, как Украина все делала для того, чтобы проиграть в информационной войне, но все-таки выстояла в ней», – резюмировал блогер.
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