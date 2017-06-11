Богдан Карпенко: у мене для Анастасії Станко-Антонюк є дві новини: перша – погана, друга – хороша

Відомий український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що критика у сторону Міністерства абсолютно заслужена. Критикувати за помилки необхідно – це має цілюще значення. Критика – добре, критиканство – зло. Критиканства тут не було, все по ділу. За словами блогера, для Анастасії Романівни Станко-Антонюк є дві новини: перша – погана, друга – хороша.
«Почну з поганої. Судячи з посту пані керівниці прес-служби Міністерства оборони Оксани Гаврилюк – отримана грамота – ніяке не вибачення. Існує ймовірність, що саме дана пані включила її у список. Хотілось би чіткого підтвердження», – написав Карпенко. Він додає, що станом на цей момент є величезні сумніви, що відзнака є іншою, окрім випадкової, котра базується на персональних симпатіях окремого працівника, який список журналістів до відзнаки готував, що, звісно, не відміняє відповідальності всіх причетних до нагородження, адже подібні списки повинні бути вичитані, і узгоджені, а не ставати «сюрпризом».
«Тепер щодо позитивної для пані Анатасії Романівної Станко новини: вважаю, вона і далі цілком претендує на реальну відзнаку власних «заслуг», щоправда, від Міноборони РФ, і ось у даному випадку – відзнака буде цілком по темі», – резюмував блогер.