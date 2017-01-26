Карпенко: пусть окружение Лещенко само даст ему оценку и его будущим родственникам, любящим Путина

Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в соцсетях пошли активно гулять скрины, где сестра будущей жены нардепа Сергея Лещенко любит президента РФ Путина. В частности на фото, которые пользователи интернет начали распространять со страницы сестры Насти Топольской, изображен Владимир Путин, а под фото призыв ставить лайки, если уважаешь президента РФ.
По словам Богдана Карпенка, дело сугубо личное для каждого, осуждать нардепа Лещенка и его будущую жену из-за таких родственников или нет.
«Для меня очевидно, что нет – речь идет о взрослых людях, каждый из которых делает сам свой выбор и за выбор сестры ответственность несет именно она, а не Сергей, или Топольская. При этом хочу отметить, что я многократно видел, как подобными скринами из соцсетей родственников чиновников, друзей фангруппа Сергея Лещенко затравлевала тех, кого имели заказ сбить с должностей. Поэтому теперь я хочу увидеть, как все окружение Сергея Лещенко будет последовательное в своих методах и к нему. Опять двойные стандарты?», – написал Богдан Карпенко.