Блогер: российская оппозиция – это всего лишь легитимизация образа демократии и свободы

Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что участие российской «оппозиции» в выборах – это всего лишь легитимизация образа демократических выборов в России, где их нет, и не может быть. Благодаря участию так называемых «оппозиционеров», Кремль имеет возможность рассказывать о демократии у себя в стране, цитирует блогера replyua.net.
По мнению Богдана Карпенко, работа оппозиционной прессы в России – это тоже легитимизация образа свободы слова в России, где ее нет, и не может быть. Благодаря работе так называемых оппозиционных информационных ресурсов, Кремль имеет возможность рассказывать о свободе слова на просторах своей страны.
Самое же главное, считает блогер, что и оппозиционных политиков, и оппозиционную прессу в России объединяет то, что в критических для Кремля ситуациях, они начинают гнуть именно кремлевскую линию. Еще одно задания псевдопозиции – возглавлять протестные настроения, и сливать их в абсолютно «беззубых» для системы акциях.