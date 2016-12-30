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Блогер: Канал «1+1» может повторит судьбу «ПриватБанка»

Блогер: Канал «1+1» может повторит судьбу «ПриватБанка»
Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцети Facebook пишет о том, что, весь спор и дискуссия возле «псюсов» из-за того, что телеканал «1+1» должен подтвердить, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

По словам блогера, информация важна, поскольку Игорь Коломойский имеет долги перед Украиной за «ПриватБанк». Если «1+1» его собственность, канал перейдет государству, и компенсирует часть долга ИВК, которую он не сможет вернуть иным образом. Далее уже государство будет решать, искать нового покупателя, чтобы компенсировать часть потерь, понесенных владельцами «ПриватБанка», или финансировать канал, и проводить на нем собственную информационную политику. Переходить же в собственность государства канал не желает, в связи с чем начинает истерить о нападениях на свободу слова, и рейдерство, в надежде на то, что с помощью манипуляций удастся затянуть процесс. «Созерцая весь цирк, предлагал бы господину Ткаченко, журналистам канала, а также неравнодушным гражданам, так вдохновенно распространяемых байки от «плюсов», патриотично, из собственного кармана выплатить государству часть долга Коломойского, в которую будет оценен «1+1», и забирать канал себе», – резюмировал Богдан Карпенко.
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