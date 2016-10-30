Блогер: Особенно интересует – на каких условиях «голые-босые» нардепы получали фантастические кредиты

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Богдан Карпенко готовится подробно разобрать все поданные депутатами декларации и, в частности, пересмотреть депутатов, их кредиты, особенно интересует на каких шикарных условиях народные избранники получали фантастические кредиты, от каких банков, кто владельцы этих банков.
«Подожду, когда пройдут все сроки, за которые можно вносить правки в декларации, а уже потом начну задавать вопросы разного характера, чтобы пощекотать, как следует», – написал Богдан Карпенко.
Также блогер подчеркнул, что особенно пристально рассмотрит текларации тех, кто, декларируя миллионы, просил копеечную помощь от страны, которая могла бы пойти действительно нуждающимся украинцам. «Также меня интересует, как можно проконтролировать. «А пока – жду всех сроков, когда уже поданные декларации можно будет считать окончательными. Меня совсем не удивляют эти состояния, это ожидаемо. Что меня удивило по пересмотру предыдущих деклараций, так это огромная тупость многих людей, которых считал более или менее адекватными ранее», – резюмировал Карпенко.
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