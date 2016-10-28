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Блогер: Спочатку вимагали, що треба примусити всіх показати майно, тепер виносять мізки тим, що дивіться скільки грошей

Блогер: Спочатку вимагали, що треба примусити всіх показати майно, тепер виносять мізки тим, що дивіться скільки грошей
Як передає replyua.net, український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в Facebook висловлює з того, що деякі популісти починають влаштовувати істерики, дізнавшись, що більшість можновладців далеко не бідні люди. Ми чого хочемо? Жити новими правилами, чи бавитись в імітацію змін? Бо як імітацію змін, то навіщо було електронне декларування? Можна було продовжувати вказувати 1000 гривень, і кататись на лєксусах, ні? А як у нас електронне декларування, то чого істерики тепер, задається питанням Карпенко.

«Не подобається, що стільки грошей? На себе у дзеркало давно дивились? Бо так сьогодні за день побачив, що в нас стільки людей чесно податки сплачували, і все по-білому працювали, я тільки не розумію, чого з такою кількістю прекрасних чесних людей, не можемо знайти хоча б у Раду декілька сотень на всю країну тих, які би відповідально на ту роботу, для початку, взагалі ходили? Є підозри, що ліві гроші? І у мене такі підозри. Що далі? З цим має НАБУ розбиратись, а для цього там треба змінити керівництво, бо, знову ж таки, у нас з такою кількістю чесних людей, які весь день читають мораль іншим ми чомусь не змогли найти навіть двох керівників в антикорупційне бюро і САП, які би не прийнялись з перших же днів мутити в інтересах своїх дружбанів-«анти корупціонерів», – прокоментував Карпенко у Facebook.

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