Блогер: Спочатку вимагали, що треба примусити всіх показати майно, тепер виносять мізки тим, що дивіться скільки грошей



Як



«Не подобається, що стільки грошей? На себе у дзеркало давно дивились? Бо так сьогодні за день побачив, що в нас стільки людей чесно податки сплачували, і все по-білому працювали, я тільки не розумію, чого з такою кількістю прекрасних чесних людей, не можемо знайти хоча б у Раду декілька сотень на всю країну тих, які би відповідально на ту роботу, для початку, взагалі ходили? Є підозри, що ліві гроші? І у мене такі підозри. Що далі? З цим має НАБУ розбиратись, а для цього там треба змінити керівництво, бо, знову ж таки, у нас з такою кількістю чесних людей, які весь день читають мораль іншим ми чомусь не змогли найти навіть двох керівників в антикорупційне бюро і САП, які би не прийнялись з перших же днів мутити в інтересах своїх дружбанів-«анти корупціонерів», – прокоментував Карпенко у Facebook.



Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в Facebook висловлює з того, що деякі популісти починають влаштовувати істерики, дізнавшись, що більшість можновладців далеко не бідні люди. Ми чого хочемо? Жити новими правилами, чи бавитись в імітацію змін? Бо як імітацію змін, то навіщо було електронне декларування? Можна було продовжувати вказувати 1000 гривень, і кататись на лєксусах, ні? А як у нас електронне декларування, то чого істерики тепер, задається питанням Карпенко.«Не подобається, що стільки грошей? На себе у дзеркало давно дивились? Бо так сьогодні за день побачив, що в нас стільки людей чесно податки сплачували, і все по-білому працювали, я тільки не розумію, чого з такою кількістю прекрасних чесних людей, не можемо знайти хоча б у Раду декілька сотень на всю країну тих, які би відповідально на ту роботу, для початку, взагалі ходили? Є підозри, що ліві гроші? І у мене такі підозри. Що далі? З цим має НАБУ розбиратись, а для цього там треба змінити керівництво, бо, знову ж таки, у нас з такою кількістю чесних людей, які весь день читають мораль іншим ми чомусь не змогли найти навіть двох керівників в антикорупційне бюро і САП, які би не прийнялись з перших же днів мутити в інтересах своїх дружбанів-«анти корупціонерів», – прокоментував Карпенко у Facebook.