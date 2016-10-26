Карпенко: Коаліція спрацювала на випередження анонсованим розкачкам у виконанні відомих популістів ВРУ

Як передає replyua.net, саме так відомий український блогер Богдан Карпенко прокоментував анонсоване Володимиром Гройсманом підняття рівня мінімальної зарплати до 3200 з 1 січня 2017 року. В той же час, блогер задається питанням, що досі не зрозуміло, звідки гроші в бюджеті для такого «покращення».
«До тих пір, допоки я не зрозумію, з яких коштів подібна дія, моє відношення до цієї затії буде негативним. На даний момент відповіді – звідки гроші – не отримав, маю лишень версію, що це удар від коаліції на випередження анонсованим розкачкам у виконанні відомих популістів Верховної Ради України. З ситуації сьогодні бачу одну позитивну новину, а саме те, що до рішення Уряду радо «примазались» Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, та «риги», - зазначив Карпенко.
Він наголошує, що РПЛ, БЮТ, та ОППО після цих заяв, тепер несуть не тільки позитивні рейтингові бонуси серед своїх виборців від збільшення рівня мінімальної зарплати, але і несуть відповідальність за всі негативні наслідки, які нас чекатимуть теж, і на спроби все погане перекинути на «злочинну владу» – отримуватимуть одразу докори у лоб, резюмував Богдан Карпенко.
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