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Карпенко: Кремль зігнав людей на поховання Мотороли, щоб показово залякати українців

Карпенко: Кремль зігнав людей на поховання Мотороли, щоб показово залякати українців
Відомий український блогер Богдан Карпенко наголошує, що демонстрацією великої черги там, яка, вочевидь, у більшій частині складається з загнаних терористами людей, Кремль добивається від українців розпачу, та тиску на владу з вимогами відмовитись від нашої землі, цитує блогера replyua.net.

«Ще раз нагадую: будь-яка наша офіційна відмова від нашої землі, у той же момент дозволить Кремлю створити там так звану країну, з якою Москва заключить договір, і буде постачати туди зброю та військових, але вже абсолютно легально. Бо за що санкції на РФ, якщо Україна визнає, що окуповані території Донбасу – не наша земля? І от як тільки ми таку помилку зробимо – отримаємо легалізовану агресію на всі сусідні області від РФ, яка вже буде без санкцій за Донбас. Тому, прохання: споглядаючи подібні фото, як і фото з постановочних «парадів» у Донецьку раніше, не ведіться на заклики відмовитись від Донецька чи Луганська, вказуйте, що це постановка. Пам'ятайте, черга на похоронах терориста – це пропаганда, яка від вас провокує саме розпач, і заклики відмовитись від своєї землі», – написав блогер у Facebook.

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