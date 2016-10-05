Карпенко: Є три групи політиків, які найбільше бояться ринку землі

Як передає replyua.net, український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповів, хто з політиків найбільше боїться відміни Мораторію на продаж землі в Україні.
«Споглядаючи на постійну істерію навколо питання продажу землі, у мене склалось враження, що наших політиків, які виступають проти, можна поділити на три групи. До першої групи попадають ті, хто проти, бо сьогодні не при владі у тій мірі, в якій би бажали, а, отже, не зможуть повноцінно прийняти участь у продажі землі, та отримати з цього процесу різних «плюшок», – зазначив Карпенко.
До другої групи відносяться ті, хто проти, бо на даний момент не мають достатньо фінансових можливостей, щоб прийняти участь у купівлі землі у тих обсягах, в яких бажають.
До третьої ті, хто проти, бо бояться, що на даному питанні, як перші, так і другі, зможуть розкачати ситуацію в країні, що загрожує негативними наслідками.
«Для мене очевидно, що Юлія Володимирівна впевнено відноситься до перших, і всі ці сьогоднішні нудні бла-бла-бла у її виконанні, нічого спільного з переживанням за долю українців не мають», – резюмував Богдан Карпенко.
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