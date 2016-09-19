Карпенко: Кремль розіграв опозиційну карту, щоб сподобатися Заходу

Український блогер Богдан Карпенко вважає, що Кремлю опозиція необхідна, щоб легалізувати в очах Заходу вибори, як демократичні. Постійна участь російської опозиції у виборах РФ дає можливість лобістам РФ на Заході розповідати про демократію у Росії, і глушити цим численні свідчення про фальсифікації. Це прекрасно знає опозиція, при цьому, замість об'єднання та ігнорування виборчого процесу, що однозначно би створило Кремлю великі проблеми з пропагандою на Заході, все робить навпаки, цитує Карпенка replyua.net.
«Кремль під санкціями, ціни на нафту давно впали, країна завалена похоронками з Донбасу. При цьому за три роки російська опозиція примудрилась не тільки не використати дану ситуацію, але й для чогось бонусом доводить росіянам, що в Україні, у котрій відбувся Майдан, справи гірші, ніж були при Януковичі. Подивіться на російських журналістів, які гастролюють до нас: якщо вони бажають демократичних перетворень у себе в країні, то вони повинні за них агітувати демонструючи позитивні зміни в Україні, натомість, вони витягують все найгірше з наших новин, і ще й піднімають у нас рейтинг проросійським політикам, таким як Юлія Тимошенко, не кажучи вже про «ригів», – написав Карпенко у Facebook.
За його словами, висновок простий: ті, кого вважають опозицією у Росії – не є ніякою опозицією. У Росії є ляльки, яких влаштовує їхня роль з селфі в автозаках, і є бажаючі через показну опозиційність таки пролізти до влади, і продовжити робити те саме, що робить та сама їхня влада. Так бездарно злити ситуацію величезного ослаблення Кремля могли тільки найняті тим же Кремлем актори. Питання закрите, резюмував блогер.
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