Айдер Муждабаев: еще один навсегда пошел туда, откуда не возвращаются

Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook пишет о том, что большинство украинских граждан уже проявили сознательность и сказали «нет» всему, что связано с российской пропагандой, в частности это касается российских пропагандистских телеканалов. Все русское так омерзительно, что почти никто из нормальных людей у нас уже не следит за РФ-каналами. По словам Муждабаева, тем не менее, без увлечения, но следить за агитпромом врага нужно, ведь там довольно часто бывает пища для размышлений.
Как например журналист приводит недавнее огромное интервью Саши Боровика кремлевской пропагандистке. «Много слов про коррупцию в украинской власти, про плохого Порошенко, но самое главное в конце: «Я согласился на это интервью, потому что я хочу мира между Россией и Украиной»... Еще один навсегда пошел туда, откуда не возвращаются», – написал Муждабаев.
По его словам, каждый, кто принимает участие в РФ-пропаганде делает этот сознательный шаг против Украины, а не Порошенко или еще кого-то – за этим на «Россию 24» не ходят. «Саша не идиот, я думаю, все просчитано, плюсы-минусы, и не он один участвует в дерьмовом «миротворческом» плане, завязанном в том числе на какой-то сегмент западной элиты», – резюмировал Айдер Муждабаев.