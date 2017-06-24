Муждабаев: журналисты Страны.UA должны немедленно сделать публичное заявление, если они хотят сохранить свое имя в профессии

Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook пишет о том, что он после прослушивания записей с Игорем Гужвой он пришел к выводу, что это, скорее всего, метод «оперативной подставы», но это не меняет сути дела: факт есть факт. Манипуляции со стороны некоторых «экспертов» про «ущемление свободы слова» больше не имеют значения, даже если из некоторых уст и звучали искренне.
По словам Муждабаева, в Стране.UA, как и ранее в «Вестях», которые возглавлял товарищ Гужва, есть сотрудники, которые считают себя проукраинскими и, возможно, являются таковыми, да, и мы всегда это слышим – «деньги зарабатывать надо». По мнению блогера, если таковые журналисты хотят сохранить лицо и честь, то единственным честным выходом для них будет немедленное публичное заявление и увольнение из пророссийского ресурса. Другого способа спасти личную репутацию просто не существует. Только так они могут искупить свои грехи и доказать свое желание сохранить себя и свое имя в профессии.
«Не знаю, сколько там платят, но никаких денег репутация работника этого СМИ не стоит, тем более, что, даже если раньше они могли чего-то не знать, то теперь нечистоплотность очевидна и им, и всем. Что касается наших спецслужб, то хотелось бы, чтобы в будущем доказательством пророссийскости тех или иных медиа-персон были факты, свидетельствующие об их связях с РФ», – подытожил Айдер Муждабаев.