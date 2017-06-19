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Муждабаев: организаторы марша ЛГБТ должны объяснить, как в их рядах оказались пророссийские гады

Муждабаев: организаторы марша ЛГБТ должны объяснить, как в их рядах оказались пророссийские гады
Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, что довольно символично, что среди ЛГБТ оказались пророссийские гады, называющие войну «гражданской» и тому подобное. Как пишет журналист, это лишнее подтверждение тому, что ничего особенно в ЛГБТ нет. Сексуальная ориентация – это не хорошо и не плохо, это – как есть.

По словам Айдера Муждабаева, все остальные качества человека, хорошие и плохие, не имеют к этой самой ориентации никакого отношения, а организаторы, конечно, должны выразить свое отношение к лозунгам в врага в руках нескольких участников марша. Организаторам бы следовало объяснить, как они могли появиться и почему не были убраны, желательно вместе с провокаторами.

«Также возможные связи со спецслужбами Российской Федерации людей с пророссийскими плакатами должны быть проверены. Свободы безусловно священны, но в гибридной войне нельзя пропускать от врага никаких ударов, тем более в столице страны, которая ведет войну с агрессором», – резюмировал Муждабаев.
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