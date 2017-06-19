Муждабаев: пришло время рассказать страшную сказку гомофобам

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев пишет о том, что хочет рассказать всем гомофобам очень страшную сказку о будущем их детей – около тридцати процентов этих детей могут стать гомосексуалистами, информирует replyua.net.
«Я вам открою страшную тайну: как минимум 30 процентов ваших детей в этом свободном мире скоро станут бисексуалами. Страшно? Но это ещё не всё. Я представляю себе ваши лица, когда они вам об этом расскажут. И им будет совершенно насрать на то, что вы об этом подумаете, ведь это их, а не ваша жизнь. Страшно? Но и это ещё не всё. Если вы останетесь такими же тупыми, как сейчас есть, то ваши дети перестанут с вами общаться», отмечает журналист. По его словам, если взрослые продолжат себя вести также, как и сейчас, то умирать они будут уже в одиночестве, и нужно подумать об этом сейчас, чтобы потом не было поздно.
«Любите ваших детей, ваших родных и близких. По возможности понимайте и принимайте этот свободный мир», добавил Муждабаев.