Айдер Муждабаев: Навальный – это всего лишь тонкий фильтр очистки россиян от совести и здравого смысла

Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, что российский оппозиционер Навальный – это всего лишь тонкий фильтр очистки россиян от совести и здравого смысла. «Респект разработчикам. Благодаря этому ментально-мозговому устройству даже приличные в моем представлении люди уже готовы примириться с расизмом, национализмом, великодержавным шовинизмом, совершенно неразборчивым популизмом и двуличием буквально во всем», – отметил Муждабаев.
По его словам, здравомыслящие россияне готовы, скрепя сердце, принять все это за норму, ради какой-то мошеннически предложенной им будущей пользы по методике МММ люди поддерживают насквозь фальшивого мизантропа с холодными глазами и сугубо личным расчетом, написанным большими буквами на лице. Тот, для которого разбойная кража Крыма не является преступлением, проповедует, что воровать – плохо. Какой-то сюр.
«Еще больший сюр, что в этот сюр как будто бы верят. Наверное, оттого, что надежды на победу правды над злом у граждан РФ совсем не осталось, и многие думают: а вдруг сыграет ставка на хитрость, лицемерие, ложь? Но так не бывает, это изначально проигрышная ставка. Отчаянный беспросветный самогипноз. Личностная драма, достойная пера Достоевского», – резюмировал Муждабаев.