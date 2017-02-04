Муждабаев: уезжайте по-хорошему, или мы вас проводим

На своей странице в Фейсбуке Айдер Муждабаев обратился ко всем россиянам, проживающим в Украине, информирует replyua.net. Муждабаев призвал россиян, которые пытаются на территории Украины оскорблять крымских татар и бороться с ними в их стране, уехать из Украины по-хорошему.
«Уезжайте подобру-поздорову, иначе мы вас начнет провожать. Нам хватает того, что именно ваша людоедская родина лишила крымских татар абсолютно всего – родных, земли и даже могил. Мы не собираемся терпеть ваше мнение в нашей столице, в Киеве. Нам достаточно ваших сородичей-подонков в Крыму, и они оттуда уберутся, как и все оккупанты», пишет журналист. По его словам, «россиянам нужно убираться к чертовой матери, поскольку они тут никому не нужны и просто омерзительны».
«В России ваше место. Если этого не понимаете, мы вас, сволочей, начнем выгонять сами», добавил журналист. Пользователи из разных городов Украины полностью поддержали журналиста и присоединились к его совету, отметив, что полностью согласны с критикой журналиста в адрес россиян, качающих свои права в Украине.