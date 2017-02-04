валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Муждабаев: уезжайте по-хорошему, или мы вас проводим

Муждабаев: уезжайте по-хорошему, или мы вас проводим
На своей странице в Фейсбуке Айдер Муждабаев обратился ко всем россиянам, проживающим в Украине, информирует replyua.net. Муждабаев призвал россиян, которые пытаются на территории Украины оскорблять крымских татар и бороться с ними в их стране, уехать из Украины по-хорошему.

«Уезжайте подобру-поздорову, иначе мы вас начнет провожать. Нам хватает того, что именно ваша людоедская родина лишила крымских татар абсолютно всего – родных, земли и даже могил. Мы не собираемся терпеть ваше мнение в нашей столице, в Киеве. Нам достаточно ваших сородичей-подонков в Крыму, и они оттуда уберутся, как и все оккупанты», пишет журналист. По его словам, «россиянам нужно убираться к чертовой матери, поскольку они тут никому не нужны и просто омерзительны».

«В России ваше место. Если этого не понимаете, мы вас, сволочей, начнем выгонять сами», добавил журналист. Пользователи из разных городов Украины полностью поддержали журналиста и присоединились к его совету, отметив, что полностью согласны с критикой журналиста в адрес россиян, качающих свои права в Украине.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
03 фев 2017
30608

Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что реальных планов российских генералов, которые им озвучил Путин, мы знать не можем, но определенные выводы

03 фев 2017
19725

Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)

,Підконтрольні Росії терористи «ДНР» та «ЛНР» не припиняють проведення потужних обстрілів по місцях розташування українських захисників на окупованих територіях Донбасу, а також по місцях, де

03 фев 2017
12404

Журналист: богинь много, но богиня глупости одна, и это – Поклонская

Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист, прокомментировал все неоднозначные заявления Натальи Поклонской, отметив, что за этой дамой стоит богиня глупости. Как информирует

Последние новости

4 февраля состоятся переговоры Порошенко и Трампа

Оголошено конкурс на посаду керівника Суспільного ТБ

СМИ: Иванка Трамп не дала отцу-президенту подписать указ по ЛГБТ

Мэй насмешила соцсети, заставив помощника-здоровяка нести сумочку

В США планують змінити політику щодо Куби

Война в Авдеевке полный фоторепортаж от Рейтер

В Норвегії заявляють про російські хакерські атаки

Вдалося уникнути багатьох жертв внаслідок спроби теракту в Луврі

Перші наслідки міграційного указу Трампа

Наслідки відлиги на Закарпатті

Песков открестился от признания «паспортов» «ЛДНР» в России

За две недели президентства Трамп «нарвался» на 52 иска в 17 штатах

Лавров та Могеріні поговорили про Україну

Порошенко утвердил закон о едином билете в транспорте Украины

СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»

В Естонії заговорили про посилення санкцій проти Росії

Притула объяснил, как относиться к выступающим в РФ артистам

Джолі розкритикувала політику Трампа

У Міноборони Великобританії назвали головну зброю Росії

«Укрзалізниця» презентувала офіційний мобільний додаток

 Новости за день