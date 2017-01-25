Савченко – проигранный вариант, Кремлем раскручивается украинский олигарх, которому пророчат пост президента

Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в своем блоге пишет о том, что пока в Украине все заняты своими доморощенными политиками, еврооптимистами, бывшими «регионалами», тем временем в российских СМИ все чаще вспоминают о том, что в украинской политике, по мнению россиян, есть адекватные люди, которые еще могут спасти Украину и вывести ее из затяжного кризиса. Таким политиком практически все российские СМИ называют Виктора Пинчука.
По словам Айдера Муждабаева, если следовать логики российских экспертов, то передача власти Пинчуку должна произойти без эксцессов, ведь он в хороших контактах с нынешней властью в Украине, хорошо ладит с прозападными политиками, любит раз в год позавтракать с проевропейскими борцами с коррупцией.
«Как вам кандидат? Он – не «человек войны», а прагматик, имеющий поэтапный план быстрого налаживания контактов с Россией. Он достаточно вхож и в американскую элиту, его речи с легкостью печатают западные СМИ, о российских СМИ и говорить то нечего, там его уже полным ходом воспринимают, как кандидата в президенты Украины, который имеет все шансы победить с огромнейшим отрывом от ближайших оппонентов», – написал блогер.