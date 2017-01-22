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Муждабаев: Порошенко не потерпит подхалимства

Муждабаев: Порошенко не потерпит подхалимства
Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что как журналист и как человек он привык строго относиться к политикам, когда заслуживают – ругать, в любой соответствующей, даже в предельной степени жесткости, когда они делают правильные поступки – хвалить, но в меру, ведь правильные поступки политика – это его долг перед народом, а не подвиг.

По словам Муждабаева, в последние дни президент Порошенко сделал то, за что его стоит похвалить, но в последнее время пишут некоторые общественные деятели, которые, видимо, мечтают стать государственными, читать здесь бывает даже неловко. «Такого фальшивого меда в адрес президента невозможно переварить. Это аномалия для европейской страны, это вонючий совок. Причем льют его люди, которые при случае первыми предадут. Люди льстивые и нечестные, беспринципные карьеристы. Похвала далека от лести, как небо от земли. И это очень заметно», – отметил Муждабаев.

Блогер отмечает, что неудивительно, что люди, которые пишут льстивые посты, думают, что другие этого не понимают, а президент заметит подхалима и обязательно клюнет на его прогиб, не заметит, нынешний президент в отличии от своего предшественника отличает глупость, стыд и позор, идиотизм и подхалимство.
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