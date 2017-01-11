Айдер Муждабаев: В России не спасет клише «я вне политики»

Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в России началась череда арестов людей, которых подозревают иностранными агентами.
Айдер Муждабаев сообщает о том, что российская певица Сати Казанова пишет, что она вне политики, что ее интересуют духовные практики, в частности йога. И она в шоке: сейчас ее друзей-йогов арестовывают, как иностранных агентов. «Моя бывшая коллега, известный журналист, театральный критик Марина Райкина всегда говорила, что она вне политики. Сейчас в России хотят запретить иностранный цирк, в том числе ее нежно любимый цирк «Дю Солей», – написал блогер.
Он высказал уверенность, что через время дойдет очередь и до театров. Это лишь банальные подтверждения тому, что в России нет такой опции «вне политики». «Политика в диктаторской стране ко всем, так или иначе, придет. А Наташа Тимакова, с которой мы одновременно начинали в отделе МК, умница и красавица, выпускник философского факультета МГУ, человек с безупречным вкусом, вещает в стиле советских пропагандистов 1970-х. Я даже не могу представить, как она это говорит, и не хочу слушать. Потому что это страшно на самом деле. «Русский мир» разрушает все, к чему прикоснется, и всех, кто начинает ему служить. Спрятаться не получится, не получится сохраниться», – подытожил Муждабаев.