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Муждабаєв: Після оприлюднених декларацій деяким політикам потрібно повернутися з космосу

Муждабаєв: Після оприлюднених декларацій деяким політикам потрібно повернутися з космосу
На думку блогера Айдера Муждабаєва, для більшості нинішньої еліти, яка погрузла в сороміцькій розкоші, їх е-декларації – квиток на той світ. Політичний. Але не впевнений, що вони це розуміють. Хоча, в принципі, у багатьох шанс на виживання, або, скажімо, на продовження життя є, цитує блогера replyua.net.

«Треба просто перестати бути жлобом і публічно відмовитися від сибаритства в роки війни, віддати надмірні багатства для країну. Але, як бути, якщо дехто виріс в радянській хрущовці, завдяки своїм високим аморальним якостям виніс з держбюджету, скільки зміг, і на радощах обвішаний дорогими цяцьками, щоб виділятися серед подібних? Адже накрадене для них – це не просто гроші і цінності, для них накрадене – сакрально. Це віхи їх тернистого життєвого шляху з грязі в князі. Поступити, як підказує розум, їм буде неймовірно важко, тому що це швидше питання «душі». І я думаю, що саме тому вони здійснять таку помилку, яка більшу частину цієї еліти зажене в труну остаточно», – написав Муждабаєв у своєму блозі.

За його словами, «вони» почнуть по-хамськи пояснювати українцям, які, навпаки, ті – жлоби, що заздрять, рахують гроші в чужих кишенях. У країні сталася така е-дефлорація. Романтичний період після Майдану закінчився. Відтепер українське суспільство, а сила його відома, буде вести себе з ними по-дорослому. Розмірковуючи про свою поведінку після цього Рубікону, еліті треба мати на увазі, що все змінилося докорінно, хоча формально – начебто нічого.

«Якщо «вони» дійсно хочуть вижити політично, їм належить негайно повернутися з космосу. Або полетіти назавжди. Україна вже давно цю еліту переросла. Е-декларації стали лише каталізатором неминучих змін», – резюмував Муждабаєв.

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