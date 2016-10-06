Муждабаєв: Рада «дограється» і в Києві на Євробачення-2017 висадиться агітбригада «русского мира»

Як передає replyua.net, відомий журналіст і блогер Айдер Муждабаєв прокоментував провальне голосування у Верховній Раді, яка не змогла в першому читанні прийняти законопроект про внесення змін до деяких законів щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора.
«В парламентські нюанси я лізти не буду, з'ясовувати, хто більший патріот і, хто винен. Скажу про речі практичні. Може бути, не саме в цих формулюваннях, може бути, не законом, а будь-якою іншою, але неодмінно – системною дією, з артистами з РФ насправді треба щось вирішити. І поставити, нарешті, крапку», - написав Муждабаев в Facebook.
Хоч тому, що нам менше, ніж через рік, в Києві приймати Євробачення на державному рівні, а в «чорному списку» Мінкульту (він, до речі, лукавий, не підписаний міністром і, якщо хто не знає, не обов'язковий до виконання) немає, наприклад, Кіркорова. А він – не просто затятий «путінець», який зневажає Україну, і «кримнашист», про що прекрасно відомо всім в музичній РФ-тусовці, але і гастролює в Криму. А ще він, якщо забули, був главою делегації РФ на Євробаченні-2016, і призначив його туди безпосередньо Кремль. І цілком ймовірно, що на Євробачення-2017 його знову головним призначать. Ну, або якого-небудь Крутого (теж не в списку), який по кремлівським планам влаштовує фестивалі в Криму, зазначив блогер.
«Як завгодно – законом це назвіть, постановою Кабміну, статтею Кримінального кодексу..., але повинні бути чіткі критерії, моніторинг та відповідальні люди, з яких можна спитати. Щоб у 2017 році до Києва не висадилася агітбригада «русского мира». Або, щоб, коли напередодні Євробачення про цей десант «раптом» стало відомо, не зганьбитися на весь світ метушливими, чітко не обґрунтованими заборонами. Такі речі треба обмірковувати, вирішувати і оголошувати заздалегідь. І, дорогі міністри, чиновники, депутати, - не кажіть потім, що ніхто не попереджав», - резюмував Айдер Муждабаєв.
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