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Айдер Муждабаев: Российская оппозиция провалила тест на прозрачность

Айдер Муждабаев: Российская оппозиция провалила тест на прозрачность
Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист считает, что только общий решительный бойкот незаконных выборов с включением Крыма, только требование вернуть РФ в рамки договоров и международно признанных границ было бы достойным политическим действием оппозиции, какая еще осталась в РФ. Оппозиция РФ даже не попыталась что-то предпринять, опустив голову, поддержала выборы.

«То, что сейчас творится, не хочется оценивать даже, это как подвыпившему рассказывать, как он выглядит со стороны. При всей моей дружбе и симпатии ко многим хорошим людям, которые относятся к российской оппозиции», – написал Айдер Муждабаев в соцсети Facebook.

По его словам, совсем скоро все протрезвеют, осознают, как их поюзали, а потом и за ними придут, как за крымскими татарами, о которых во время этих «выборов» почти все оппозиционеры молчали. Многие демократичные немцы тоже не замечали, как евреев сначала выгоняли со службы, а потом в гетто везли, пока не пришли за этими немцами. Придут обязательно. Трезвейте уже, ну, правда, не обманывайте себя, написал Муждабаев, обращаясь в российским оппозиционерам.

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