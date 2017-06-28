Историк: сейчас украинцам впору вспомнить народную мудрость: «без гетмана войско гибнет» и поддаваться на провокации

Известный украинский политолог и историк Александр Палий у себя в Facebook пишет о том, что главным методом россиян сейчас становятся удары по украинским структурам, которые борются со шпионами и диверсантами. Во всех терактах, которые один за одним случились в Украине стоят именно профессиональные кадровые военный РФ.
Как пишет политолог, активизация этих диверсантов с целью подрыва Украины изнутри, диверсий на военных и инфраструктурных объектах, провокации сепаратизма, беспорядков, столкновений и тому подобное – это часть плана, о котором почему-то никто не предполагал, потому что понадеялся на профессионализм СБУ. Александр Палий подчеркивает, что сейчас очень важно сохранять спокойствие, взвешенность и не помогать врагу, выработать особую культуру бдительности и помощи собственным правоохранителям.
«Одна из ключевых целей врага – подорвать доверие к власти, которая во время войны является колоссальным ресурсом. Поэтому необходимо помнить украинскую народную мудрость: «без гетмана войско гибнет». Эта мудрость очень дорога, за нее платили кровью», – резюмировал Александр Палий.