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Политолог о кибератаке: Москва потеряла надежду победить, но не потеряла надежду нагадить

Политолог о кибератаке: Москва потеряла надежду победить, но не потеряла надежду нагадить
Известный украинский политолог Александр Палий на своей странице в Facebook пишет о том, что Путину не удалось взять Украину путем активных военных действий, прямо в лоб, не удастся россиянам взять Украину войной на истощение – сама Москва истощается быстрее. Ставка Кремля на то, что Запад устанет от Украины тоже провалилась. Тому подтверждение визиты Порошенко и автоматическое продление санкций против России.

Как пишет Александр палий, в Кремле поняли, что с нынешним руководством Украины не получится договориться и тем более поставить на колени, путем давления в экономическом секторе. Не зря Путин в прямом эфире своей фейковой пресс-конференции намекнул на то, что Порошенко понадобиться много здоровья, чтобы добыть свою президентскую каденцию до конца. Политолог отмечает, что, вероятно, именно отсюда и такая мелкая пакость как «вирус Петя».

«Москва потеряла надежду победить, но не потеряла надежду нагадить. Все это напомнило мне историю освобождения корпусов моего университета – Киево-Могилянской академии – от метастаз советской армии. В заключение, понимая, что освобождать помещение перед племенем новым и молодым все же придется, эти метастазы нагадили от души и выкорчевали из стен последние розетки. Не помогло. Нам надо просто проявить извечную украинскую упрямство, которую мы можем одолжить кому», – подытожил Палий.
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