Історик: настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Відомий український політолог і історик Олександр Палій на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що давно настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів, які зображені на гривневих купюрах.«Колись давно у 2004 році тодішній керівник штабу Януковича Тігіпко взяв і домалював київським князям бороди на гривнях,. Тоді ж я написав статтю про це, Тігіпка і Януковича вже кілька разів і лижня охолола, а бороди у князів усе ростуть», – написав відомий історик. Він додає, що насправді київські князі виглядали зовсім не так, як ми звикли бачити на гривнях. Це важливо для того, аби при нових випусках гривень адекватно зобразити наших князів.За словами Олександра Палія, Ярослав Мудрий у фантазії художників часів Тігіпка-Януковича мав густу бороду. Проте зовсім іншим бачили Ярослава Мудрого давньоруські художники, на прижиттєвій печатці наш князь поголений. Володимир Великий у фантазії художників часів Тігіпка-Януковича теж бородатий. Володимир Великий на прижиттєвих монетах зображений без бороди, щоправда з монет видно, що у князів явно стирчать вуса, але бороди нема.