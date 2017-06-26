валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Історик: настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів

Історик: настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів
Відомий український політолог і історик Олександр Палій на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що давно настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів, які зображені на гривневих купюрах.

«Колись давно у 2004 році тодішній керівник штабу Януковича Тігіпко взяв і домалював київським князям бороди на гривнях,. Тоді ж я написав статтю про це, Тігіпка і Януковича вже кілька разів і лижня охолола, а бороди у князів усе ростуть», – написав відомий історик. Він додає, що насправді київські князі виглядали зовсім не так, як ми звикли бачити на гривнях. Це важливо для того, аби при нових випусках гривень адекватно зобразити наших князів.

За словами Олександра Палія, Ярослав Мудрий у фантазії художників часів Тігіпка-Януковича мав густу бороду. Проте зовсім іншим бачили Ярослава Мудрого давньоруські художники, на прижиттєвій печатці наш князь поголений. Володимир Великий у фантазії художників часів Тігіпка-Януковича теж бородатий. Володимир Великий на прижиттєвих монетах зображений без бороди, щоправда з монет видно, що у князів явно стирчать вуса, але бороди нема.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
25 июн 2017
13684

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

25 июн 2017
10483

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Блогер Богдан Карпенко у дописі на персональній сторінці в Фейсбук пояснив до яких наслідків призведе організований мером Львова Андрієм Садовим мітинг, - про це інформує новинний портал replyua.net.

26 июн 2017
9070

Новина про постачання Україні летального озброєння викликала істерику в Росії

Російська Федерація виступила категорично проти того, аби в Україну постачався будь-який вид зброї. Як інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини, про це заявив перший заступник голови комітету

Последние новости

В стране, запертой со всех сторон «демократическими» Китаем и Россией проходят выборы

Історик: настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів

Голова правління Привату вирішив піти у відставку

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Будівлю в центрі Києва, яку знищила пожежа, закрили банером

В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії

У Кремлі вже готові до будь-якого формату переговорів з Трампом

Эксперт: лишь спустя три года к украинцам пришло прозрение, что «народ Достоевского и Толстого» может быть таким отморозком

Блогер: Макрон передал привет Путину, подчеркнув, что Анна Ярославовна – это украинская княгиня

«Це відомо всім»: Макрон назвав Росію агресором на Донбасі

Приватбанк залишився без керівника

Не розібралися: Працівники Eclolines пояснили, чому відмовилися пропускати пасажирів по «безвізу»

Омелян: на украинский рынок может зайти крупнейшая авиакомпания США

Журналистка: спустя три года «Самопомич» умудрилась растратить весь свой рейтинг и опять стать региональной политсилой

Порошенко: уже скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться в Крыму

Томбинский: мировые лидеры практически забыли об Украине – их интересуют другие проблемы

Опрос: четверка самых знаковых людей для россиян – Сталин, Путин, Ленин и Петр І

Эксперты: на всех пляжах Одессы вода безопасна для купания

Спільна мета: Порошенко анонсував швидке повернення Криму

Боровик пояснив, чому дав інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ

 Новости за день