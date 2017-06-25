Эксперт объяснил, почему Россия по уровню развития постепенно приближается к Киргизии

Как пишет у себя на страничке в Facebook известный украинский политолог и историк Александр Палий, главным фактом, который свидетельствует о том, что Россия постепенно скачивается до уровня Киргизии есть то, что недавно страны ОПЕК и Россия радовались, что им удалось забрать с рынка полтора миллиона баррелей нефти в сутки, при этом никто не сказал, что все мировое потребление составляет около 100 миллионов бочонков в сутки.
«Вторым фактом есть то, что сейчас в мире есть 2 миллиона электромобилей с 1,2 миллиардов авто. Это очень мало, но темпы роста неплохие. К примеру, за два года их будет уже 20 миллиардов, а к 2030 году количество электрокаров составит до 30% всех авто», – написал Александр Палий.
По его словам, именно благодаря электрокарам за ближайшее десятилетие-полтора на рынке нефти образуется избыток нефти примерно 20 миллионов бочонков в сутки. ОПЕК и Россия два года договаривались о сокращении добычи. По мнению эксперта, все идет к тому, что монополия на лен, пушнину снова станут стратегическими ресурсами России.