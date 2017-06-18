Історик: в грецькій державі Афіни виокремлювали українців від решти «варварських» народів

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Відомий український історик і політичний експерт Олександр Палій у своєму Facebook пише про те, що давні мешканці України були досить популярними за свої моральні якості у світі і їх запрошували до себе працювати народи провідних цивілізацій.Так історик згадує, що у Греції більшість авторів були явними скіфофілами, називали їх «найчеснішими серед усіх народів», виділяючи серед решти варварів насамперед за моральні якості. Зокрема, Апостол Ісуса Христа Павло у І столітті нашої ери писав, що в християнстві немає ні елліна, ні юдея, ні варвара, ні скіфа, таким чином виокремлюючи скіфів від решти «варварських» народів, яких намагалися оминати та не запрошувати на посади.«Відомо, що у IV столітті до нашої ери поліцію в грецькій державі Афіни набирали саме зі скіфів. Ймовірно, саме такий «змішаний патруль» поліцейських було зображено на багато чисельних орнаментах – грек і скіф тут не б'ються, як зазвичай на більшості зображень, а кудись прямують разом, із дубцями. Може, це в генах українців – наводити лад?», – резюмував Олександр Палій.