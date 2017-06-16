Александр Палий: консервативный рынок земли можно ввести только для очень ограниченного круга лиц, иначе монополии не избежать

Украинский историк и политолог Александр палий у себя в Facebook пишет о том, что сейчас Минагрополитики находится под давлением латифундистов, которые хотят изменить заявленный принцип земельной реформы о возможности получения земли исключительно физическими лицами. Очевидна цель – через фиктивных юридических лиц обойти ограничения в 200 га в одни руки и консолидировать большие массивы земель в руках монополистов. По словам эксперта, попытки сделать такую монополизацию через физических лиц серьезно осложнены – ведь это делает бизнес малоуправляемым, трудно найти надежных, особенно если будет введена норма о работе и жизни физлиц на своих участках.
В профильном министерстве готовы пойти на компромисс, заявляя о том, что право на покупку участков теоретически могут получить небольшие хозяйства, которые в течение последних пяти лет обрабатывали земли и работали в аграрной сфере. Такая модель может стать компромиссом ведомства с аграрными ассоциациями. По мнению Александра Палия, такой компромисс, даже без увеличения лимита с 200 га в одни руки, является серьезной угрозой монополизма, поскольку существует проблема фиктивности, а кроме того, немалое количество юрлиц работали только на бумаге, их и могут использовать для организации пирамид. Эксперт предлагает ввести действительно очень консервативный рынок земли для очень ограниченного круга лиц: исключительно для физлиц, обладающих не более 200 га земли, а кроме того – постоянно проживают на этой земле, которые обязались лично участвовать в течение 10 лет в ведении хозяйства на своей земле.
Александр Палий отмечает, что только те, кто отвечают этим требованиям, должны получить право владеть землей сельскохозяйственного назначения и покупать ее. В случае нарушения этих правил земельные участки конфискуются и переходят в государственную собственность. Полезно также предположить, что один и тот же земельный участок или его часть во избежание спекуляции не может быть продан чаще, чем 1 раз в 3 года. Кроме того, следует упростить покупку права аренды, позволив его и физлицам, и юрлицам, при этом во избежание монополизма, запретив одному физическому или юридическому лицу арендовать более 10% земель сельскохозяйственного назначения района и иметь арендованные земли более чем в 10 районах. Это примерно 80-100 000 гектаров.