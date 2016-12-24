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Олександр Палій: Росіяни не настільки дурні, щоб вірити одним словам Путіна

Олександр Палій: Росіяни не настільки дурні, щоб вірити одним словам Путіна
Відомий український політолог Олександр Палій вважає, що своєю прес-конференцією президент РФ Путін намагався довести росіянам, що в Росії все під контролем, немає чого панікувати. В той же час політолог наголошує на тому, що росіяни не настільки дурні, щоб вірити одним словам, тобто скепсис з’являється і в Кремлі його незабаром відчують.

Все, що стосувалося в промові Путіна про Україну нічим іншим як спамом для прикриття своїх агресивних дій не назвеш. Україну не повинно хвилювати те, що говорять в Кремлі журналістам, бо це завжди брехня, куди важливіше розгледіти е, що зі всіх сил намагаються приховати від ЗМІ.

Експерт відмітив, що протягом року, що минає, Кремлем робилися спроби щоб спровокувати в Україні внутрішні потрясіння, задіявши в цьому сам український народ. «Спочатку була так звана Хресна хода настоятелів церкви Московського патріархату, що є схожим на те, що було в 90-му році перед здобуттям незалежності, потім «захлинулися» всі мітинги в столиці, на які, очевидно, робила ставку Росія. На завершення року були «плівки Онищенка», що є копією «плівок Мельниченка», – зазначив політолог. За словами Олександра Палія, росіяни таким чином намагаються намацати больові точки в Україні, поки що це ні до чого не приводить.
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