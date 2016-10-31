Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы

Как передает replyua.net, шаткая позиция власти Нидерландов, которые решили продолжить переговоры о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не станет критичным для Киева. Об этом заявил в интервью Радио Свобода политический эксперт Александр Палий. С соглашения о Евроассоциации с Украиной ничего не случится, но некоторые страны ЕС могут начать в следующем году отменять частично санкции против России, прогнозирует эксперт.
«Даже, если со стороны Нидерландов будет какое-то окончательное негативное решение, то основная часть соглашения для нас – это экономический раздел Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который предусматривает, среди прочего, зону свободной торговли, продолжит действовать. А с политической частью соглашения об ассоциации с ЕС, конечно, возникают проблемы. Оптимальным было бы, если бы Нидерланды просто самоустранились от выполнения политической части. Они могли бы, например, сказать, что эта политическая часть на Нидерланды не распространяется», – отметил эксперт.
По словам Александра Палия, политическая часть является более декларативной и поэтому, даже если одни Нидерланды не смогут работать, то для нас это не составит проблемы. До сих пор непонятно, почему правительство Нидерландов не проявляет заинтересованность в этом Соглашении, так как граждане Нидерландов являются пострадавшей стороной от российской агрессии в Украине. Все мы помним цинично сбитый российскими террористами на Донбассе пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines.
«Сегодня мы видим, что главные государства Евросоюза – Германия, Франция – активно задействованы в «нормандском формате». И мы видим, что они очень хорошо способствуют безвизовому режиму Украина-ЕС. Эти государства в ключевых для Украины вопросах безопасности, вопросах перемещения граждан занимают достаточно проукраинскую позицию. Поэтому у нас к ним нет больших вопросов», – отметил Александр Палий.
Он высказал уверенность в том, что даже неопределенность Нидерландов на вряд ли поможет России, которая напрасно надеется на ослабление санкций Запада. «Сейчас, после сирийского скандала, после этих страшных бомбардировок Алеппо, других разрушенных сирийских городов и городков, где русские убили сотни-тысячи людей, конечно, Россия сегодня не может надеяться на отмену санкций. И россияне фактически потеряли надежду говорить с нынешним руководством Франции и Германии. Россияне ждут другое руководство, рассчитывая, что демократические государства имеют такой впечатлительный механизм, как выборы. Выборы каждый раз могут изменить положение. И вскоре будет ряд выборов, начиная с американских, которые способны серьезно изменить политический ландшафт в пользу Москвы», – высказал предположение эксперт.
В то же время Александр Палий заверил, что даже, если теоритически предположить, что в ведущих государствах ЕС выборы выигрывают политики, лояльные к Путину, то евроинтеграцию Украины они все равно не затормозят. «Никому не нужен огромный скандал. Пропутинские политики просто могут начать порциями отменять в будущем санкции против России. И, конечно, это было бы для нас очень неприятно. Европейцы, которые поддерживают снятие с России санкций, похожие на тех людей, которые кормят крокодилов в надежде, что эти пресмыкающиеся съедят их последними», – резюмировал эксперт.
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