валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій всі учасники списку Форбс відчули себе лохами | Посетите новый финансовый форум

Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы

Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы
Как передает replyua.net, шаткая позиция власти Нидерландов, которые решили продолжить переговоры о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не станет критичным для Киева. Об этом заявил в интервью Радио Свобода политический эксперт Александр Палий. С соглашения о Евроассоциации с Украиной ничего не случится, но некоторые страны ЕС могут начать в следующем году отменять частично санкции против России, прогнозирует эксперт.

«Даже, если со стороны Нидерландов будет какое-то окончательное негативное решение, то основная часть соглашения для нас – это экономический раздел Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который предусматривает, среди прочего, зону свободной торговли, продолжит действовать. А с политической частью соглашения об ассоциации с ЕС, конечно, возникают проблемы. Оптимальным было бы, если бы Нидерланды просто самоустранились от выполнения политической части. Они могли бы, например, сказать, что эта политическая часть на Нидерланды не распространяется», – отметил эксперт.

По словам Александра Палия, политическая часть является более декларативной и поэтому, даже если одни Нидерланды не смогут работать, то для нас это не составит проблемы. До сих пор непонятно, почему правительство Нидерландов не проявляет заинтересованность в этом Соглашении, так как граждане Нидерландов являются пострадавшей стороной от российской агрессии в Украине. Все мы помним цинично сбитый российскими террористами на Донбассе пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines.

«Сегодня мы видим, что главные государства Евросоюза – Германия, Франция – активно задействованы в «нормандском формате». И мы видим, что они очень хорошо способствуют безвизовому режиму Украина-ЕС. Эти государства в ключевых для Украины вопросах безопасности, вопросах перемещения граждан занимают достаточно проукраинскую позицию. Поэтому у нас к ним нет больших вопросов», – отметил Александр Палий.

Он высказал уверенность в том, что даже неопределенность Нидерландов на вряд ли поможет России, которая напрасно надеется на ослабление санкций Запада. «Сейчас, после сирийского скандала, после этих страшных бомбардировок Алеппо, других разрушенных сирийских городов и городков, где русские убили сотни-тысячи людей, конечно, Россия сегодня не может надеяться на отмену санкций. И россияне фактически потеряли надежду говорить с нынешним руководством Франции и Германии. Россияне ждут другое руководство, рассчитывая, что демократические государства имеют такой впечатлительный механизм, как выборы. Выборы каждый раз могут изменить положение. И вскоре будет ряд выборов, начиная с американских, которые способны серьезно изменить политический ландшафт в пользу Москвы», – высказал предположение эксперт.

В то же время Александр Палий заверил, что даже, если теоритически предположить, что в ведущих государствах ЕС выборы выигрывают политики, лояльные к Путину, то евроинтеграцию Украины они все равно не затормозят. «Никому не нужен огромный скандал. Пропутинские политики просто могут начать порциями отменять в будущем санкции против России. И, конечно, это было бы для нас очень неприятно. Европейцы, которые поддерживают снятие с России санкций, похожие на тех людей, которые кормят крокодилов в надежде, что эти пресмыкающиеся съедят их последними», – резюмировал эксперт.


Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
8203

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Блогер розповів про «голубого песця» для «Газпрому»

Зачем чиновникам столько добра, если завтра Ростов?

Експерти назвали країни, де після Італії можуть почастішати землетруси

Моральна убогість українських правлячих еліт

Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы

У "ДНР" засудили організатора замаху на Захарченка. Кажуть, що агент СБУ

Результати подачі е-декларацій - НАЗК

Онищенко про відсутність своєї декларації: Все просто - винні в НАБУ

Рики Мартин сочетался браком с молодым парнем

У Кропивницькому від вибуху загинув військовий

ГПУ відкрила справу проти Лещенка

Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

3000 тисячі пострілів на хвилину - основна перевага модуля "Вій" (ВІДЕО)

Число контрактников в Украине превысило 85 тысяч

Знайомтесь, громадянин Греції Онищенко - НАБУ

«Грузинская мечта» празднует победу на выборах и большинство в парламенте

Синоптики дали «зимний» прогноз на всю неделю

Долги киевлян перед «Киевэнерго» приближаются к 2 миллиардам гривен

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Чому в декларації Хомутинніка немає літака?

 Новости за день