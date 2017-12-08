Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком доиграются, что народ сметет не только власть, но и их тоже, – блогер

Политические ток-шоу начали использовать новый пиар-ход, во время эфиров говорить от имени народа, чему подтверждением вчерашний эфире на «1+1», где ведущая в «Право на власть» Наталия Мосийчук под чутким руководством продюсера заявляет: «теперь мы, народ, в оппозиции к этой антинародной власти, и она с нами не справится», а дальше шквал аплодисментов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка и телеведущая Ирина Медушевская.
Она отмечает, что только у самого народа, кроме сотни присутствующих в студии зрителей никто не спросил можно ли вот так от всего народа говорить. «Я народ, уважаемые тележурналисты, вы на работе, понимаю, но не много ли на себя берете, решать за меня? Егор Соболев, который, ожидаемо, среди приглашенных тоже нес полную ахинею про народную власть, и опять же под аплодисменты! Что происходит? Спикеры Найем и Соболев с «Батькивщины»!», – написала блогер.
По ее словам, но не одни «плюсы» уповают на народную власть, ту же «песню» поет и Эспрессо. Политклуб Виталия Портникова, так там полный бенефис Диревянко с Саакашвили. И опять лозунг «народ терпеть дальше не будет!». Складывается мнение, что никакой войны с Россией у нас нет, а у нас самый настоящий на дворе 1917-й год. «Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком ведут свою игру, я это учитываю, но друзья мои, если вы будете продолжать в том же духе, этот народ, которого вы все время призываете повалить власть, очень может повалить и все державные институции вместе с вами, помните об этом!», – резюмировала Медушевская.