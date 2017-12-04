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СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Гордон: «Одна власть проворовалась, пришла другая. За что погибли 10 тысяч украинцев?»

Гордон: «Одна власть проворовалась, пришла другая. За что погибли 10 тысяч украинцев?»
Дмитрий Гордон, украинский журналист, заявил о том, что, если бы он заранее знал о последствиях Майдана, то никогда бы не стал в нем участвовать, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Да, я заявил, что, если бы знал, к чему приведет Майдан, не вышел бы на него. Я это подтверждаю. За это меня можно как угодно ругать – мне все равно, у меня всегда есть своя точка зрения. Бывает, я ошибаюсь, бывает, меняю свою точку зрения – я живой человек», - подчеркнул журналист. По его словам, из-за войны на востоке погибли десять тысяч человек, и это именно та причина, которая бы сдержала его порывы, и он бы не вышел на Майдан. «Что в результате мы имеем? Была одна проворовавшаяся власть – пришла другая такая же, изменились фамилии – стиль не поменялся. Жесточайшая коррупция – коррупционная вертикаль снизу доверху, взятки на взятках», - отметил Гордон.

Он подчеркнул, что выходил на Майдан совсем за другую Украину, и дважды он призывал украинцев выйти на протесты, и дважды «грабли били ему по лбу в одну и ту же точку, поскольку в стране ничего не меняется».
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