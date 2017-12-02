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Лагерь Саакашвили похож на Майдан так же, как папуасский самолет из кусков дерева и местной растительности похож на настоящий самолет, – блогер

Лагерь Саакашвили похож на Майдан так же, как папуасский самолет из кусков дерева и местной растительности похож на настоящий самолет, – блогер
Как передает replyua.net, популярный украинский журналист и блогер Алексей Панич в своем блоге пишет о том, что ему вчера вечером посчастливилось свободно прогуляться центром Киева через лагерь верных «михайлят». Обычно сюда посторонних не пускают или просят всех тех, кто особо интересуется, как протекает жизнь в лагере, присоединиться к протесту и только тогда разнюхивать, что да как.

По словам журналиста, общее впечатление – натуральный «каргокульт»: это так же похоже на Майдан, как папуасский самолет из кусков дерева и местной растительности похож на настоящий самолет. Панич отметил, судя по тому, что увидел, каждый из немногочисленных жителей лагеря имеет свободный выбор между 4-5 крупными палатками и в парке, и на проезжей части, поэтому может каждую ночь выбирать себе новое помещение и там проводить время хоть сам, хоть с подругой или с другом.

Алексей Панич отметил, что зато на Крещатике прибавилось пробок, потому что теперь все машины с Печерска на Подол едут окольными путями.
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