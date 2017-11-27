Казанский: Как только Плотницкого слили, вскрылась страшная правда об обстрелах мирных граждан

Далее блогер пишет: «Спустя три года, сами же боевики «ЛНР» не скрывают, что летом 2014-го Луганск действительно обстреливали члены незаконного вооруженного формирования «Заря». После того, как слили Плотницкого, вскрылась и страшная правда. Сейчас же боевики называют имена и даже позывные тех боевиков, которые осуществляли эти обстрелы. При этом на канале «МГБ ЛНР» даже была выложена видеозапись с признанием одного из боевиков». Изменилось, по мнению блогера, только то, что теперь Плотницкого и его команду называют «диверсантами из Украины». Казанский добавил: «Но ведь это полная чушь, которую даже воспринимать не стоит всерьез. В противном случае мы увидим картину, что РФ собственными руками поставила украинского агента во главе «ЛНР» и держала его там целых три года. И что интересно, что в итоге украинский агент не в Украину убежал, а в Москву, которая проявляет военную агрессию на Донбассе». Таким образом, отмечает публицист, кровавые тайны 2014-го ожидаемо всплыли на поверхность, причем от самих же «ЛНРовцев».
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