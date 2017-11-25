Блогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Как передает replyua.net, Радио Свобода записало с Юлией Тимошенко небольшое интервью, задав лидеру ВО «Батькивщина» всего один вопрос: «Украинский институт национальной памяти попросил некоторых украинских политиков не злоупотреблять словом «геноцид»… Вы воспринимаете в свой адрес эту критику, что надо быть очень осторожным и взвешенным со словом «геноцид»?
Тимошенко ответила, что она не разделяет такую позицию Института памяти, потому что считает, что Голодомор, который пережила Украина, это был геноцид украинской нации. «Я считаю, что идет сознательная кампания на минимизацию численности населения Украины. И, когда эта власть уйдет, мы сможем реально вместе с другими политическими силами разобраться детально во всем этом и провести перепись населения и посмотреть, сколько в Украине осталось украинцев, тогда мы окончательно поставим диагноз», – отметила Тимошенко.
Как отметила в своем блоге украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, когда она видит Юлию Владимировну, которая рассказывает в брюликах и жемчуге об обнищании, украденных миллиардах и геноциде, вспоминается рассказ своей бабушки об одних сапожках на троих детей и травяных дерунах 1946-го. Так выживала семья солдата, освободившего Киев. «Когда я вижу тележки в Ашане или толпы покупателей в Оушен на выходных, то я хочу сказать Тимошенко, что у нас нет геноцида или обнищания. Есть теневые доходы», – резюмировала блогер.