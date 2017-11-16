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Політолог: Саакашвілі мав всі шанси стати дійсно найкращим президентом України

Політолог: Саакашвілі мав всі шанси стати дійсно найкращим президентом України
Екс-президент Грузії міг би стати дійсно найкращим президентом. Він міг використовувати свій авторитет і стати дійсно народним дипломатом і захисником України. Замість того, щоб поливати країну помиями, яку він нібито так щиро любить, він міг би виколупувати очі за цю Україну всім недругам в численних своїх інтерв'ю ВВС, СNN, Блумберг, Washington Post і багатьох інших. Він міг розгорнути свої емоційні гармати на захист України, коли The New York Times публікував пасквілі про продаж Україною ракет в КНДР, або ж вимагати від цього видання поважати територіальну цілісність країни і не маркувати Крим як спірну територію. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише український політолог Володимир Горковенко.

За його словами, як мудрий лідер Саакашвілі повинен дати по руках Сергію Лещенку тільки за одну фразу в статті для британського сайту ОpenDemocracy про позбавлення Безвізу України. Як справжній патріот України Саакашвілі повинен використовувати весь свій дипломатичний шарм, щоб знизити рівень напруги між Україною і Польщею. Він мав би ломитися в усі європейські інстанції, де у нього так багато друзів, щоб вони не були сторонніми спостерігачами.

Володимир Горковенко зазначає, що екс-президент Грузії на наступний день повинен сидіти в лікарні у побитої поляками українського студентки, яка розмовляла українською. Реформатор повинен був це робити без показухи, а щиро, тому що він любить Україну і українців. Він повинен був читати лекції в польських вузах і розповідати, що Україна толерантна до інших національностей і терпить навіть деструктивного Саакашвілі. Екс-президент Грузії міг би натиснути своїм авторитетом, принаймні, спробувати, постаратися не руйнувати і критикувати, а мирити. Політолог висловив упевненість, що за такі речі українці віддячили б Саакашвілі своїм щирим українським «Дякую». Тоді він міг би мати владу, про яку могли б тільки мріяти українські політики.
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