Дипломат: голосование Беларуси в ООН – это позор для Украины

Украинцы второй день подряд обижаются на Беларусь за то, что она в комитете ООН проголосовала против резолюции по Крыму. В связи с этим возникает вопрос, почему президент Порошенко не обсуждал с белорусским лидером вопрос связанный с оккупацией Крыма, ведь у них за последнее время состоялась не одна встреча тет-а-тет? Может обсудил, но не понял позицию Беларуси? Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Богдан Яременко.
По его словам, выводы очевидны – Украина и дальше будет строить из себя оскорбленную и шокированную, если продолжит игнорировать основные факты жизни. В частности, что Беларусь с Лукашенко – это прогнозируемо недружественная страна, источник угрозы, развивать отношения с которой без учета контроля над ней России невозможно.
Дипломат отмечает, что власти стоит наконец-то понять, что все заигрывания с Лукашенко ни при каких обстоятельствах не отвернут Лукашенко от Путина. Цель у него одна – удержать власть и помогая ему в этом неумелыми дипломатическими маневрами, Украина просто затягивает страдания братского белорусского народа, не получая взамен ничего, кроме позора. «Тот факт, что твой стратегический партнер голосует против стратегически важной или лучше сказать экзистенциальной для тебя резолюции ООН, а ты ничего не можешь сделать, кроме того, чтобы пригласить его на очередное рандеву, - это и есть позор», – резюмировал Яременко.