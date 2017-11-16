Журналист: «Ученые обнаружили уникальную планету, где может быть жизнь»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал новость о том, что астрономы обнаружили звезду и планету, находящихся в 11 световых годах от Земли, где не только может существовать какая-то форма жизни, но и где со временем могут заселиться люди, информирует replyua.net.
«Ross 128 – это красный карлик, то есть небольшая и «холодная» звезда. Планета Ross 128 вращается вокруг нее в «обитаемой зоне»: по мнению ученых, средняя температура там может быть около 20 градусов по Цельсию. Размер планеты подходящий для жизни – 1,36 земного. Важно еще и то, что Ross 128 – необычайно спокойный красный карлик. Обычно звезды этого типа фонтанируют радиацией, способной сжечь все живое вокруг, но именно эта звезда почему-то очень стабильна», - пишет корреспондент.
По его словам, в ближайшие годы ученые будут изучать звезду и планету при помощи новейших телескопов, и эти аппараты позволят узнать самое интересное: состав атмосферы. Яковина добавил, что если исследователи надут водяной пар, кислород и метан, то, скорее всего, и какие-либо формы жизни.