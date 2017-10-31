Блогер: «Мало кто знает, но Амина была очень талантливым человеком»

Мирослав Олешко, известный блогер, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал гибель Амины Окуевой, подчеркнув, что она была очень добродушным и позитивным человеком, который излучал любовь к Родине и добро, сообщает replyua.net.
«Полгода назад она спасла своего мужа, которому была верной, которого очень любила. Я всей душой сочувствую Адаму. Мало кто, наверное, знает, но Амина была очень талантливым человеком. Последний год она занималась написанием детских сказок, переписанных на наш украинский лад. В этом проекте, который она назвала "Новітні казки України", участие в котором она пригласила меня принять, также приняли участие множество украинцев», - пишет Олешко.
По его словам, книгу нужно обязательно издать в память об Амине. Блогер также отметил, что украинцы и чеченцы потеряли настоящего воина и патриота, который уважал правительство Украины и верил в то, что украинцы и все остальные, кто выступает против Кремля, должны объединиться, благодаря чему будет одержана победа.