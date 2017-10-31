Бутусов: «Окуева снова спасла жизнь Осмаеву. Ценой собственной жизни»

Диверсанты обстреляли авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, и Адам остался жив, а Амина погибла – Герой Украины, лейтенант ВСУ. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов. По его словам, Амина не могла жить без Адама, и она три раза спасала ему жизнь.
«Когда вытягивала в Одессе от выдачи в РФ. Затем, когда ранила киллера из России, который стрелял в Адама в упор. И она спасла его сегодня. Женщина-Воин, настоящий и чистый как кристалл патриот. Амина говорила мне спокойно и без пафоса: «У меня не будет детей, я не буду заниматься домашними делами. Свою жизнь я посвятила борьбе за свободу Украины и Ичкерии. Я сделала свой выбор, и я не боюсь смерти, это в руках Аллаха. Я боюсь только одного - что не успею сделать все, что в моих силах», - написал журналист.
По его словам, он думал, что когда-нибудь все-таки наступит тот день, когда Амина захочет создать самую обычную семью, что у нее родятся дети, и он даже говорил Окуевой об этом, но она качала головой.