Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

ФСБ России не будет устраивать теракты в Украине и совершать убийства украинских чиновников и политиков, и такого рода информация, по меньшей мере, требует тщательной проверки, а в идеале ее вообще нельзя распространять.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки, прокомментировав недавнее заявление главы СБУ Василия Грицака о том, что якобы ФСБ РФ направила в Украину сразу три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных деятелей и политиков Украины. «Я считаю, что такая ситуация нереальна. Для подобных действий должны быть веские основания. Если бы Россия совершила такие акты, она стала бы изгоем в мире, и мир поднялся бы не только в плане санкций, но и в плане более активных мероприятий в жесточайшем формате», - заявил генерал.
По его словам, если украинские спецслужбы и получают такую информацию, они ни в коем случае не должны ее обнародовать, поскольку действия нужны оперативные и секретные.