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Дипломат: реакция Турции на санкции против Крыма – это очень тревожный звоночек

Дипломат: реакция Турции на санкции против Крыма – это очень тревожный звоночек
Вадим Трюхан, известный дипломат, считает очень тревожным сигналом заявление Мевлюта Чавушоглу о том, что Турция не станет поддерживать санкции, которые Евросоюз вводит против России из-за аннексии полуострова Крым.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, дипломат отметил, что министр иностранных дел Турции высказал собственную позицию, однако такое заявление может свидетельствовать и о единой позиции Анкары по данному вопросу. «Я рассматриваю заявление министра как заявку на собственную позицию относительно российско-украинского конфликта. Как известно, Турция не присоединилась к санкциям ЕС, хотя это несвойственно для стран-кандидатов», - отметил Трюхан. Впрочем, он добавил, что турецкие власти неоднократно заявляли о поддержке Украины и ее территориальной целостности, пока волноваться сейчас еще рано, но подобные заявления сами по себе – тревожный сигнал.

«Это говорит о том, что наметился некий дрейф после "замирения" между Анкарой и Москвой. И после того, как РФ, Турция и Иран стали сотрудничать в Сирии. Это неприятный сигнал не столько Украине, сколько партнерам Анкары по НАТО», добавил Трюхан.
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