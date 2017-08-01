Нардеп: не унижайте гордый грузинский народ, отождествляя его с Саакашвили

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Грузины – преимущественно замечательные люди, уважение которых к старшим людям является образцом для большинства других. Грузины – самобытная нация. Нация, которая сохранила свой удивительно мелодичный язык и древние картвельские писания, с удивительными православными песнопениями, от которых захватывает дух, с замечательным вином и одной из лучших в мире кулинарных культур. Об этом в своем блоге пишет народный депутат Андрей Лозовый.Он добавляет, что именно, учитывая все богатства и заслуги грузинской нации отождествлять отношение к грузинам с отношением к политику-приспособленцу Михеилу Саакашвили и десяткам его соратников – это унижать эту нацию. Более того, именно грузинский народ последовательно с 2013 года каждые выборы подряд указывает Михеилу Николозовичу на дверь, давая ему понять, что второго и третьего шанса Саакашвили никто давать не собирается.Андрей Лозовый подчеркивает, что на своей родной земле Саакашвили был кровавым тираном, и в памяти своих соотечественников, очевидно, останется таким навсегда, поэтому не стоит унижать этот гордый и высококультурный народ, отождествляя его с Саакашвили.